Zundert bloeit op met jeugdcorso

'Blije' leerlingen van de Annaschool maakten een schoolbus (foto: Tonnie Vossen) vergroot

Ze mochten weer. De bloemenkinderen in Zundert waren zondag dolblij dat ze hun corsocreaties weer mochten laten zien, rijdend en wel. Vorig jaar stonden hun kunstzinnige wagens nog stil te wachten op aandacht in hun eigen voortuin, maar dit jaar was er weer een parcours. En het publiek langs de kant klapte harder dan ooit tevoren. Drie bijzondere deelnemers.

Voor de driejarige Moos was dit wel een heel speciale editie van het jeugdcorso. Moos wordt maandag vier jaar en deed om die reden mee met een grote taart. Op zijn loopkarretje maakte hij samen met zijn vader een taartvorm van tempex en zijn zusje hielp hem met het ‘optikken’ van de dahlia’s. “Maar hij heeft zelf ook heel hard gewerkt”, benadrukt zijn vader, Jeroen Blonk. Bovenop de taart prijkt een groot zilveren cijfer ‘vier’ en alsof dat nog niet genoeg is heeft Moos zelf een feesthoed op.

vergroot

“Zo is het dubbel feest voor hem”, zegt zijn vader. “Iedereen heeft hier voor hem gezongen en geklapt, erg leuk.” De fleurige dahliataartwagen gaat mee naar huis en ontloopt daarmee het lot van de andere kleurige wagens: die gaan aan het einde van de rit allemaal door de shredder. Maar niet die van de bijna-jarige Moos. Die mag nog een dagje in de tuin staan pronken, misschien wel naast de ‘echte’ verjaardagstaart.

Achtstegroepers

Waar Moos met zijn vier jaar begint aan de schoolcarrière zitten de achtstegroepers in Zundert al met hun hoofd bij het einde van het schooljaar. De bouwers van de Annaschool lieten zich er uitgebreid door inspireren. “We stappen voor het laatste jaar op de schoolbus”, legt Justin Blom uit.

De Annaschool-groep maakte een felgele Amerikaanse schoolbus en beplakte die met een grote foto van henzelf. ‘Heel blij’ zijn ze dat ze er weer mee rond mogen rijden, want zo’n stilstaand corso levert nauwelijks publiek en dus ook nauwelijks complimenten op. Vanachter hun ronde wijsneuzerige brilletjes knijpen ze hun ogen even samen als de vraag komt hoe lang ze hier aan gewerkt hebben? Het antwoord varieert. De een houdt het op een uur, en daarna loopt het op. “Zeker zes uur”, is de eindconclusie. Maar hun vaders hebben ook meegeholpen, want voor het lassen van zo’n frame zijn ze toch nog niet iets te klein.

vergroot

Ook de achtste groep leerlingen van de Zonnebloemschool haalde inspiratie uit hun laatste ronde op de basisschool. Roos bedacht het ontwerp: een groot boek met foto’s vol schoolherinneringen. En door dat boek vliegt een vliegtuig. De uitleg van die symboliek? “We vliegen naar een ander hoofdstuk”. In stewardessenpakjes en gewapend met vliegtickets trekken ze rolkoffertjes mee en zwaaien uitbundig naar het publiek langs de kant. Ze wijzen op het chinese katje achterop het vliegtuig. “Het zwaait met zijn armpje en zegt dus ‘houdoe’, legt Roos uit.

Tijgerbrood of broodje tijger

Dat de inspiratie ook gewoon om de hoek gevonden kan worden bewijzen de vrienden van groep 7 van de Zonnebloemschool. “Onderweg naar de gymles kwamen we langs een bord waar ‘tijgerbrood’ op stond”, zegt Thijs. En hij wist meteen: dit wordt onze wagen. Ze splitsten het woord in tijger en brood en maakten een boterham met een tijgerhoofd. Ja, dat ook die straks in de shredder verdwijnt is natuurlijk wel erg jammer.

Maar, zeggen de vrienden terwijl ze uit een zakje tijgernootjes uitdelen: dat is ‘peanuts’ vergeleken met het gemis waar ze vorig jaar mee te maken hadden. Dat er nu toch weer een corsotocht door Zundert laat ook de hoop weer opbloeien. “Volgend jaar gaan we het gewoon weer doen”, zegt Corné Voeten van het Zundertse bloemencorso gedecideerd. “Daar gaan we nu tenminste van uit."

vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.