Schoolbus gaat in vlammen op, politie houdt rekening met brandstichting

Een schoolbus in de Etnastraat in Breda is zondagavond in vlammen opgegaan. De bus stond op een afgesloten terrein. De politie houdt rekening met brandstichting.

Ista van Galen Geschreven door

De melding van de brand kwam zondagavond rond kwart voor tien binnen. De brandweer was er snel bij, maar kon niet voorkomen dat de bus door de brand werd verwoest.

Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan, de politie doet nog onderzoek.

