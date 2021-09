Syrisch jongetje strandt op station Tilburg: 'Hij begon meteen te huilen'

De politie bij station Tilburg (archieffoto: Iwan van Dun/SQ Vision). vergroot

Een 13-jarige jongen uit Syrië is zondag gestrand op station Tilburg. Veiligheidsmedewerkers van de NS ontfermden zich over hem. "Wij stonden wij bij de Albert Heijn To Go toen dit kleine jongetje naar ons toe kwam gelopen", laat een van hen weten. "Hij begon tegen de arm van een van ons te huilen."

De veiligheidsmedewerkers vroegen hem daarop wat er aan de hand was, maar ze konden vanwege de taalbarrière geen contact leggen. "Gelukkig kwam er op dat moment een vrouw langsgelopen die de Arabische taal machtig is. Via die mevrouw begrepen wij dat de jongen 13 jaar oud is en helemaal alleen vanuit Syrië naar Nederland was gekomen."

Bang

Het jongetje maakte een bange indruk op de veiligheidsmedewerkers. "Daarom probeerden we hem zo goed mogelijk gerust te stellen. Nadat wij de meldkamer hadden ingelicht zijn wij met hem de Albert Heijn To Go binnengelopen om wat eten en drinken uit te zoeken. Hij kon ons namelijk niet vertellen wanneer de laatste keer was dat hij wat had gegeten of gedronken."

In de spullen die de jongen bij zich droeg, zat ook een document met persoonsgegevens. Die gegevens hebben de NS-medewerkers doorgegeven aan de politie en de Marechaussee.

Boks

"Nadat onze kleine vriend zijn eten en drinken op had, tikte hij weer een van ons op de arm. Hij pakte zijn telefoon en opende deze in de selfie-stand. Hij wilde graag een foto met ons maken", vertelt een van de NS-beveiligers. "Met een lach op zijn gezicht ging hij ons allemaal een voor een af om een foto te maken. Na nog een tijdje gewacht te hebben kwamen agenten van politie Tilburg aan. Zij hebben hem meegenomen naar het politiebureau. Met een boks nam de jongen afscheid van ons."

