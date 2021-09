Agenten in kogelwerende vesten naar Eindhoven na valse 112-melding

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Agenten in kogelwerende vesten naar Eindhoven na valse melding schietpartij

De politie is zondagnacht in kogelwerende vesten uitgerukt naar de Cavallilaan in Eindhoven. Een vrouw had gemeld dat daar een schietpartij had plaatsgevonden. Achteraf bleek dat de melding kwam van een vrouw uit Eindhoven die die nacht al tientallen valse meldingen had doorgegeven door via telefoonnummer 112.

De vrouw woont aan de Cavallilaan en is bekend bij de Brabantse meldkamer. Meldingen van de vrouw worden door deze meldkamer daarom niet zomaar doorgezet naar de eenheden op straat.

Kogelwerende vesten

Toen de meldkamer een eenheid naar de vrouw wilde sturen om haar aan te spreken over de valse meldingen, kwam via de meldkamer in Rotterdam een melding binnen over een schietpartij in de Eindhovense Cavallilaan. Bellers kunnen door de computer namelijk worden doorgeschakeld naar een andere meldkamer als de 'eigen' meldkamer het te druk krijgt.

Omdat deze vrouw bij de meldkamer in Rotterdam niet bekend is, werden direct verschillende eenheden in kogelwerende vesten naar haar adres gestuurd. Daar bleek al snel dat het weer een valse melding was.

Spijt

Agenten gingen daarom met de vrouw praten en zij liet weten dat ze spijt had van haar actie.

Meerdere politie-eenheden werden zondagnacht naar de Eindhovense Cavallilaan gestuurd (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

De politie in de Eindhovense Cavallilaan (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.