Agenten in kogelwerende vesten naar Eindhoven na valse melding schietpartij

Een vrouw uit Eindhoven heeft de politie zondagnacht tientallen keren lastiggevallen. Ze gaf allerlei valse meldingen door via telefoonnummer 112.

Kogelwerende vesten

Toen de meldkamer een eenheid naar de vrouw wilde sturen om met haar in gesprek te gaan over de valse meldingen kwam via de meldkamer in Rotterdam een melding binnen over een schietpartij in de Eindhovense Cavallilaan. Bellers kunnen door de computer namelijk worden doorgeschakeld naar een andere meldkamer als de 'eigen' meldkamer het te druk krijgt.