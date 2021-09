Wachten op privacy instellingen... Foto: Jurgen Versteeg/ SQ Vision. Brand op de eerste etage (foto: Jurgen Versteeg/ SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/3 Uitslaande brand in huis in Rijswijk

In een huis aan de Dorpsstraat in Rijswijk heeft maandagmiddag een uitslaande brand gewoed. De brand ontstond rond kwart over één op de eerste verdieping.

Thijs den Ouden Geschreven door

Er rukten twee brandweerwagens en een hoogwerker uit. Rond half drie was de brand onder controle. Of de bewoners thuis waren op het moment van de brand is niet bekend.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.