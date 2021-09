Zijn al die wissels bij PSV wel verstandig? Een deskundige legt uit

Cody Gakpo werd tegen Feyenoord na een uur gewisseld (Foto: OrangePictures) vergroot

Het is het gespreksonderwerp bij het koffiezetautomaat. De wissels van Schmidt en het daaropvolgende verlies tegen Feyenoord (0-4). Iedereen heeft er een mening over en dus is het tijd om een deskundige aan het woord te laten. Inspanningsfysioloog Raymond Verheijen legt uit waarom het wel of niet slim is veel te wisselen.

PSV-trainer Roger Schmidt begon zondag met een aantal wijzigingen aan de topper tegen Feyenoord. Ook in de wedstrijd wisselde de Duitser vrij snel zijn sterkhouders. Het zorgde voor veel kritiek bij de achterban. Na afloop gaf de hoofdcoach aan dat dit was om blessures te voorkomen.

“In absolute zin heeft de trainer gelijk als je kijkt naar gedane onderzoeken” , begint Verheijen. “Het is een feit dat spelers niet volledig kunnen herstellen als ze op zowel donderdag als zondag een wedstrijd spelen, alleen hebben de verschillende instanties daar maling aan. Uit onderzoek is gebleken dat geen enkele speler binnen 72 uur zijn energievoorraad aan kan vullen.”

Daarnaast geeft hij aan dat jonge spelers nog niet gewend zijn aan dit ritme. “Een speler van 28 kan beter omgaan met dit schema dan een jongen van 22, zoals Cody Gakpo.”

"Communicatie op het veld blijft het belangrijkste binnen de voetballerij."

Dit onderzoek spreekt in het voordeel van Schmidt maar toch moet je het breder zien volgens de oud-inspanningsfysioloog van onder meer het Nederlands elftal. “Fitheid en frisheid is onderdeel van het voetbal, maar niet van de belangrijkste orde. Communicatie op het veld blijft het belangrijkste binnen de voetballerij.”

“Een voetbalactie bestaat uit drie fases. De eerste fase is communiceren met je medespelers en zien wat zij willen. Daarna bedenkt een speler een plan om het vervolgens uit te voeren. De eerste fase is vanzelfsprekend het belangrijkste want bij miscommunicatie mislukt de actie.”

Verheijen legt aan de hand van een voorbeeld uit hoe je dit in de praktijk terugziet. “Het niveau van een nationaal team is vaak minder hoog dan bij een clubteam op het hoogste niveau. Een clubteam traint dagelijks met elkaar en daar ontstaan automatismen omdat iedereen elkaar beter aanvoelt. Bij het nationale elftal zijn ze korter bij elkaar en is er vaker sprake van miscommunicatie omdat zij geen vastigheden hebben.”

"In absolute zin heeft hij gelijk, in relatieve zin niet."

Door veel te rouleren, wat Schmidt dus doet, raakt het team niet op elkaar ingespeeld. Terwijl dat zwaarder weegt dan de fitheid van de selectie. De oud-assistent van Guus Hiddink ziet dat bijvoorbeeld andere trainers wel de routines boven fitheid zetten.

“Jürgen Klopp van Liverpool speelt vaak met dezelfde elf namen. Natuurlijk moet hij oppassen dat zijn elftal geen blessures oploopt maar hij redeneert logisch en gebruikt gedane onderzoeken als houvast.”

Verheijen geeft aan dat het niet zijn mening is maar de uitspraken zijn gebaseerd op feiten. Op basis van die feiten is het lastig om Schmidt gelijk te geven. “In absolute zin heeft hij gelijk, in relatieve zin niet. Je kan rouleren om spelers fris te houden maar dat mag niet ten koste gaan van het belangrijkste aspect binnen voetbal: communiceren.”

