Sinterklaasintocht in Roosendaal geschrapt: ‘Coronacheck is niet te doen'

Ook dit jaar geen volle Kade die de Sint welkom heet (Foto: Sint Nicolaas Comité Roosendaal) vergroot

Het zat er al even aan te komen, maar nu zet Roosendaal definitief een streep door de Sinterklaasintocht van dit jaar. Met de huidige coronamaatregelen is dat volgens het Sint Nicolaas Comité nog niet mogelijk. "Zo’n tocht gaat door meerdere straten. Om dan overal te controleren op QR-codes… Dat is niet te doen.” Roosendaal is daarmee een van de eerste gemeenten die het evenement afblaast.

Sven de Laet Geschreven door

“Heel jammer, maar het is niet anders”, vertelt Arjan den Ouden, voorzitter van het Sint Nicolaas Comité Roosendaal. “Het hing al even in de lucht, maar na de laatste persconferentie konden we een normale intocht echt vergeten."

Wel hoopt Den Ouden dat de intocht van de Goedheiligman alsnog gevierd kan worden met een andersoortig feest. Daarover moet snel meer bekend worden. “We hebben een tijd terug al bij de gemeente aangeklopt met een alternatief plan. Zij stonden daar voor open en dachten vanaf het eerste moment heel goed mee.” Inmiddels lijkt het de goede kant op te gaan. “Maar we wachten nog op de laatste vergunningen. Binnenkort hopen we meer bekend te kunnen maken.”

"Vorig jaar hadden we al volledig zwarte én roetveegpieten. Dit jaar gaan we volledig over."

Wat voor feest het ook zal worden op 14 november, één ding is zeker: ook in Roosendaal zien we vanaf dit jaar alleen nog maar roetveegpieten. “De oplettende kijker heeft al kunnen zien dat we daarmee bezig waren”, legt Den Ouden uit. “Vorig jaar hadden we bij de musicals al volledig zwarte én roetveegpieten. Dit jaar gaan we volledig over.”

De afgelopen jaren leek het er juist op dat Roosendaal vast zou houden aan de traditionele pieten. “Maar je komt op een punt dat meer dan de helft van het land overgaat op een ander uiterlijk. Als de kinderen dat op televisie zien, dan moet je je afvragen waar je goed aan doet. Vandaar de keuze om nu zelf ook de omslag te maken.”

Onder de vaste Roosendaalse pieten is dat nieuws positief ontvangen. “Dat moet je ook altijd maar afwachten. Maar de mailbox stroomt al vol met fijne berichten. Belangrijk, want we hebben al die vrijwilligers keihard nodig.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.