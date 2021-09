Trotse Fred Grim blijft bij Willem II 'met de voetjes op de grond'

Fred Grim geeft aanwijzingen tijdens een oefenwedstrijd (foto: Orange Pictures). vergroot

Fred Grim kent met Willem II een goede start van het seizoen, met tien punten uit de eerste vijf duels. Dinsdagavond kunnen er weer drie punten gepakt worden. De Tilburgse ploeg moet dan af zien te rekenen met RKC Waalwijk, de club waar Grim de afgelopen drie jaar werkzaam was.

Fred Grim was hoofdtrainer bij Almere City toen hij bondscoach werd van Jong Oranje. Later schoof hij door naar de rol van assistent bij het Nederlands elftal. Om na een mislukte kwalificatie voor het WK 2018 als assistent van Dick Advocaat aan de slag te gaan bij Sparta Rotterdam. In de zomer van 2018 ging hij weer aan de slag als hoofdtrainer bij RKC.

In Waalwijk kende hij drie bijzondere seizoenen. In zijn eerste seizoen promoveerde hij met RKC naar de Eredivisie na een bloedstollende finale van de play-offs, de twee seizoenen daarna wist hij zich met de Waalwijkers te handhaven in de Eredivisie. Is de wedstrijd van dinsdagavond daarom een speciale? "Ja, ik heb daar drie jaar met veel genoegen gewerkt. En ik ben uiteindelijk ook wel trots op wat daar ontstaan is de afgelopen jaren."

Naast de finale van de play-offs tegen Go Ahead Eagles is er nog wel een wedstrijd die hem bijstaat uit zijn tijd als trainer van RKC, de wedstrijd in Tilburg van vorig seizoen. "Toen mochten er ineens 2500 man het stadion in. Vrij willekeurig, want dat mocht daarna nooit meer. Toen bekeek ik dat wel met een andere bril. Die 2500 man gingen zo tekeer, die sleepten Willem II er doorheen. Ze hadden echt invloed. En dat was afgelopen zaterdag ook tegen FC Groningen. Ik heb echt genoten van de fans, het is echt geweldig als je hier mag spelen.”

"Het moet een beetje vertrouwen geven. Of een beetje, heel veel."

Dinsdagavond moet de steun vanuit het uitvak komen, de wedstrijd wordt gespeeld in het Mandemakers Stadion. De plek die drie jaar het 'thuis' was van Grim. De Tilburgse ploeg reist met veel vertrouwen van Tilburg naar Waalwijk, wetende dat het de beste start van een seizoen in achttien jaar tijd heeft. "Dat zegt mij eerlijk gezegd niet zoveel. Ik ben er heel blij mee, maar met name ben ik blij dat het een stimulans moet geven voor hoe we bezig zijn en op welke manier. Het moet een beetje vertrouwen geven. Of een beetje? Veel. Maar we zijn er nog lang niet."

Willem II krijgt de complimenten, zoals RKC dat ook kreeg in de tijd dat Grim daar hoofdtrainer was. Toch gaat de oefenmeester niet zweven. Hij kijkt naar de lange termijn en daarom is het duel met RKC speciaal, maar tegelijkertijd ook niet meer dan één wedstrijd. "We moeten met de pootjes op de grond blijven, de voetjes gewoon normaal op aarde. We moeten keihard werken. We maken mooie stapjes, maar zijn er nog lang niet.”

"We moeten niet teveel vergelijken en gewoon genieten van deze tien punten."

Het is een wereld van verschil met vorig seizoen, toen het tiende punt pas in januari werd gepakt. Freek Heerkens weet dat het nu een stuk beter gaat. "Dat moest ook wel. Vorig jaar is een zwaar jaar geweest. Voor de club, de spelers, de supporters. Daar moeten we een streep onder zetten. We moeten ook niet te veel vergelijken en gewoon genieten van deze tien punten. Maar dat hebben we maar kort gedaan, dinsdagavond mogen we weer.”

En als het aan Heerkens ligt, laat Willem II tegen de oude ploeg van Grim het spel van de eerste helft tegen FC Groningen zien. Fris, met veel vertrouwen en soms met veel plezier en allerlei trucjes. "Je moet wel het besef hebben op welke positie in het veld je dat doet. En ik vind ook wel dat het functioneel moet blijven. Maar ook ik heb er een aantal keer van genoten. Van combinaties, het druk zetten en hoe we een goal afdwingen. Dan sta je te genieten op het veld, dat geeft je een machtig gevoel.”

