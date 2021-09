Maxi Romero verliest bij rentree met Jong PSV van ADO

Maxi Romero (hier in een oefenwedstrijd van PSV) maakte vanavond zijn rentree (foto: ANP / Jeroen Putmans). vergroot

Jong PSV heeft maandagavond thuis op De Herdgang verloren van ADO Den Haag. De wedstrijd eindigde in 0-1. Maxi Romero viel in de 69e minuut in bij de Eindhovenaren. De 22-jarige Argentijnse aanvaller kwam door blessureleed ongeveer een jaar niet in actie.

ANP

ADO dat vorig jaar degradeerde uit de Eredivisie klom dankzij de overwinning naar de vierde plek in de Keuken Kampioen Divisie. Samy Bourard zette de club uit Den Haag vlak voor rust op voorsprong. De Belg scoorde op aangeven van Dhoraso Moreo Klas.

Na zeven duels staat Jong AZ nu bovenaan in de eerste divisie met vijftien punten. Jong FC Utrecht volgt met veertien punten, daarna komen Excelsior en ADO Den Haag met dertien punten.

