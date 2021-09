Coronanieuws: Frauduleus coronabewijs kan niet meer worden ingetrokken

11.40

Coronabewijs kan niet worden ingetrokken, ook niet na fraude . Wie eenmaal een QR-code heeft aangemaakt in de CoronaCheck-app, raakt die niet meer kwijt. Intrekken is technisch niet mogelijk, laat GGD GHOR desgevraagd weten. "Het is een ingewikkeld technisch verhaal", zegt een woordvoerder van de gezondheidsdienst. In het kort komt het erop neer dat de code, die vanaf komend weekend onder meer verplicht is in de horeca, staat opgeslagen op het apparaat waarop hij is aangemaakt. En dus niet in een centraal computersysteem van de overheid.