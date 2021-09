Coronanieuws: Prinsjesdag opnieuw in aangepaste vorm

Prinsjesdag is ook dit jaar in aangepaste vorm door de coronamaatregelen (foto: ANP) vergroot

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten:

In de Brabantse ziekenhuizen waren maandagochtend 68 coronapatiënten opgenomen.

Het RIVM verwacht een daling in de weekcijfers

07.45 - Nog stil in Den Haag op aangepaste Prinsjesdag

Het is dinsdagochtend vroeg nog leeg in de straten van Den Haag op deze Prinsjesdag. De binnenstad wordt langzaam wakker en het is een stuk rustiger dan anders op deze dag.

Ook dit jaar is de dag aangepast vanwege corona. De gebruikelijke rijtoer van de koning door Den Haag gaat weer niet door. De koning spreekt de troonrede in verband met de beperkende coronamaatregelen voor het tweede achtereenvolgende jaar niet uit in de Ridderzaal op het Binnenhof maar in de Grote Kerk. De gemeente heeft mensen opgeroepen niet naar Den Haag te komen.

06.20 - Prinsjesdag opnieuw in aangepaste vorm door corona

Ook dit jaar wordt Prinsjesdag vanwege de coronaregels geen uitbundige dag, zoals eerdere jaren wel het geval was. De gebruikelijke rijtoer van de koning door Den Haag gaat weer niet door en het koninklijk gezelschap gaat met de auto naar de Grote Kerk. Daar zal de koning de troonrede uitspreken. De gemeente heeft mensen opgeroepen niet naar Den Haag te komen.

Ook is dit jaar weer minder militair ceremonieel bij de kerk en gaat de afsluitende balkonscène bij Paleis Noordeinde niet door. De ceremonie is op televisie te volgen.

06.18 - RIVM verwacht lagere weekcijfers

Nederland laat na de berg van de vierde golf nu ook de coronahoogvlakte voorlopig achter zich. Ongeveer een maand lang verschoof het aantal positieve tests nauwelijks, maar sinds anderhalve week zijn de cijfers duidelijk aan het dalen, en daardoor komt het weekcijfer van dinsdag ook aanzienlijk lager uit dan een week geleden.

In de zes dagen na de laatste weekcijfers zijn 11.682 besmettingen aan het licht gekomen. Op maandag waren er slechts 1370 nieuwe gevallen, het laagste aantal sinds 4 juli. Het nieuwe weekcijfer kan dinsdag tussen de 13.500 en 14.000 positieve tests uitkomen. Dat zou neerkomen op een daling van zo'n 15 procent. Het zou bovendien het laagste weekcijfer sinds 6 juli zijn.

06.16 - Olympisch zwemkampioene met corona in het ziekenhuis

Olympisch zwemkampioene Madison Wilson is met een coronabesmetting opgenomen in een ziekenhuis. De Australische heeft dat zelf laten weten, met de toevoeging dat ze volledig is gevaccineerd. Wilson heeft afgezegd voor een internationale wedstrijd, waaraan ze binnenkort zou deelnemen.

