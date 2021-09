Agenten slaan agressieve man minutenlang met wapenstok, filmpje op internet

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Agenten proberen agressieve man aan te houden.

In een filmpje dat rondgaat op internet is te zien hoe politieagenten maandagmiddag op het NS-plein in Tilburg een agressieve man proberen aan te houden en hem minutenlang slaan met de wapenstok. De man was volgens de politie onder invloed van drugs. "Hij heeft voor het gevecht iemand een klap gegeven en een auto vernield", vertelt de woordvoerder van de politie.

Ista van Galen Geschreven door

De verdachte is een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij sloeg die middag eerst iemand op een terras op de Heuvelring, waarna het slachtoffer de politie belde. Vervolgens vernielde de verdachte een autospiegel en knuffelde hij allerlei willekeurige mensen op straat. Daarna liep hij naar het NS-plein, waar het filmpje werd gemaakt.

In het filmpje dat rondgaat is te zien hoe een man tegen twee agenten aan het schreeuwen is en probeert ze te slaan en te schoppen. Al snel komt het tot een worsteling. Een van de agenten gebruikt pepperspray. Daarna roepen de agenten tientallen keren dat de man moet gaan liggen, maar dat is zonder resultaat. Als de man even stilstaat en niks meer doet, roepen de agenten om versterking.

Uiteindelijk gaat de man op een bankje zitten en proberen twee agenten hem in de boeien te slaan, terwijl een andere agent hem blijft slaan met een wapenstok. De man worstelt zich weer los en gaat staan. Als er nog een extra agent bij komt, werken ze de man tegen de grond, waarna hij in de boeien wordt geslagen.

'Agenten besloten dat het nodig was'

"Zoals je kunt zien verzette de man zich hevig bij zijn arrestatie", vertelt de woordvoerder van de politie. "Er is geprobeerd hem onder controle te krijgen. Als dat niet lukt mag je als politie geweld gebruiken dat in verhouding staat tot het incident. In dit geval is daarom pepperspray en een wapenstok gebruikt."

De woordvoerder van de politie benoemt dat de video slechts een momentopname is. "De verdachte was onder invloed van drugs en bleef zich maar verzetten. De agenten maken dan een inschatting van of ze geweld kunnen, moeten en mogen inzetten. Op dat moment hebben ze besloten dat het nodig was. Hij was een potentieel gevaar en hij moest zo snel mogelijk onder controle worden gehouden."

De man is aangehouden en zit nog vast. Volgens de politie heeft hij een van de agenten met vuist op het hoofd geslagen en in de bosjes geduwd. Bij het gevecht zijn twee agenten gewond geraakt. Een van hen is behandeld in het ziekenhuis.

'Hij viel me aan'

Aan het einde van het filmpje hoor je de man die filmt tegen de politie zeggen: "Hij heeft mij en anderen net aangevallen!" Dat zou volgens hem bij broodjeszaak De Ritz zijn gebeurd, zo'n driehonderd meter bij de plek van de worsteling vandaan. "Ik heb jullie gebeld. Ik zat een broodje te eten voor De Ritz en toen sloeg hij mij uit het niets op mijn gezicht. Mijn bril en alles is kapot."

De reacties onder de video zijn verdeeld. Sommigen schrikken van de gewelddadige man en zijn het eens met het geweld van de politie, terwijl anderen kritiek hebben op het optreden van de agenten.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.