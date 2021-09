Man op straat overvallen met wapen, dader gevlucht

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Man op straat in Breda overvallen met wapen

Een man is dinsdagochtend op de Tramsingel in Breda beroofd. De overvaller gebruikte hierbij een vuurwapen, of iets wat daarop leek.

De dader ging er te voet vandoor. Het is onduidelijk wat hij heeft buitgemaakt.

'Niet zelf benaderen'

Wel is er een signalement van de overvaller verspreid. Het gaat om een man van ongeveer 20 of 21 jaar met een donkere huidskleur. Hij droeg een zwarte jas, een pet, en mondkapje, een groene rugzak en een donkere broek.

Er werd een Burgernetmelding verspreid met het signalement. Dat werd afgesloten met de zin: "Niet zelf benaderen, bel 112"

