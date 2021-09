De beste materiaalman (of -vrouw) van Brabant: nomineer jouw kandidaat

Kandidaat Agnes Peeters. vergroot

Kilo's was wegwerken, dat heerlijke bakje koffie dat altijd klaar staat in de rust of een veld dat er strak bij ligt. De meeste clubs kunnen niet zonder hun materiaalmannen en -vrouwen. Die moeten in het zonnetje worden gezet. De ochtendshow WAKKER! van Omroep Brabant gaat op zoek naar de beste materiaalman of -vrouw van Brabant. Agnes Peeters van WSC Waalwijk is een van de genomineerden.

Agnes kwam meer dan 25 jaar geleden bij de club doordat haar zoon er voetbalde. Koffie schenken, kilo's was draaien, kleedkamers klaarmaken en ga zo nog maar even door. De lijst van klusjes die Agnes heeft gedaan is oneindig. De clubliefde is groot. "Ik weet niet beter dan dat ik hier kom en het is hier heel gezellig", vertelt Agnes. Maar niet alleen voor de gezelligheid komt de Waalwijkse bij haar WSC Waalwijk.

'Zonder WSC had ik mezelf opgesloten'

Een paar jaar geleden had Agnes een moeilijke periode. Ze verloor in korte tijd haar man, vader en zwager. "De leden stonden toen voor mij klaar. Als ik WSC niet had gehad had ik mezelf waarschijnlijk opgesloten'. Niet gek als je je bedenkt dat Agnes haar man ook veel vrijwilligerswerk voor de club deed. Hij deed onder andere de belijning van het veld. "Soms is het moeilijk dat we niet meer samen naar de club kunnen", vertelt Agnes.

Ook haar dochter Wendy merkt dat WSC veel meer is dan een wekelijkse verplichting. "Ons mam had het er tijdens de coronapandemie best moeilijk mee dat ze niet meer naar de club kon", vertelt ze. "Als je dan alleen thuis bent, wordt het wel erg stil. Ik zag dat ze af en toe een beetje eenzaam was."

Des te meer geniet Agnes er nu weer van dat ze haar vrijwilligerswerk kan doen. "Zolang ik het nog gezellig vind, blijf ik dit doen." En dat is maar goed ook want volgens haar dochter zien ze Agnes ook niet graag vertrekken bij de club. "Iedereen kent haar daar en ze heeft zoveel liefde voor WSC."

