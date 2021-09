Tientallen drugsvaten in achtertuin in woonwijk: 'Gekke types'

Wachten op privacy instellingen... De vaten stonden in een tuin in een woonwijk (foto: Sem van Rijssel). Twee mensen zijn opgepakt (foto: SQ Vision/ Sem van Rijssel). Volgende Vorige vergroot 1/3 Drugsvaten in achtertuin Eindhoven

In de achtertuin van een huis aan de Honthorststraat in Eindhoven zijn 46 vaten gevonden met grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Er zijn drie mannen aangehouden. Volgens buurtbewoners zag iemand hoe de vaten werden ingeladen in een busje en werd toen de politie gebeld.

Getuigen belden de politie om te melden dat twee mannen in overalls spullen uitlaadden uit een busjes. Agenten zagen in de achtertuin een partytent, met daarin 46 vaten van elk 20 liter. Erin zaten stoffen als zwavelzuur en zoutzuur.

Het busje was er niet meer, maar een getuige had het kenteken opgeschreven. Een klein uurtje later kon het bus op de A67 aan de kant worden gezet. De bestuurder, een man van 29, werd opgepakt. Twee andere mannen, de bewoner van het huis en een Amsterdammer van 32, werden bij het huis aan de Honthorststraat opgepakt.

'De spuigaten uit'

Volgens buurtbewoners is er veel overlast van de bewoners van het huis waar de vaten zijn ontdekt. "Vaag volk", aldus een van de wijkbewoners. "Er komen daar hele gekke types. Het loopt de spuigaten uit." Buurtbewoners vertellen uit angst liever niet te veel.

“We hebben al heel vaak klachten ingediend bij de verhuurder van de woning, maar behalve controles in de straat gebeurt er niets." Ze hopen dat er nu wél wordt ingegrepen. "Er moet nu echt eens gekeken worden wie ze toelaten, want wij voelen ons niet meer veilig.”

De vaten met chemicaliën zijn afgevoerd om door een gespecialiseerd bedrijf vernietigd te worden. Vanwege het gevaar van de chemische stoffen middenin de woonwijk, kwam ook iemand van de woningcorporatie een kijkje nemen.

De drugsvaten werden gevonden midden in een woonwijk:

De Honthorststraat in Eindhoven (foto: Google Maps). vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.