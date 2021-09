Tientallen vaten met grondstoffen voor harddrugs in achtertuin in woonwijk

In de achtertuin van een huis aan de Sint Petrus Canisiuslaan in Eindhoven zijn tientallen vaten gevonden, met daarin grondstoffen voor de productie van synthestische drugs. Er zijn twee mensen aangehouden.

Op foto's zijn zeker dertig vaten te zien, die in een partytent in de tuin staan. De politie doet onderzoek. Een pleintje achter het huis is afgesloten.

Wie er zijn opgepakt en waar zij precies van verdacht worden, is onduidelijk.