1/1 Fietsster overleden na aanrijding met bestelbusje in Breda

Bij een ongeluk op de Westerparklaan in Breda is dinsdag iets na twaalf uur een fietsster om het leven gekomen. De vrouw werd op de oversteekplaats bij het Heilaarpark geschept door een bestelbusje. Hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke.

Vanwege de ernst van het ongeluk landde een traumahelikopter in de buurt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Dit wordt door de politie onderzocht. De bestuurder van de bestelbus is meegenomen naar het bureau voor verhoor, zo laat de politie weten.