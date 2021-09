Bedrijf verkoopt nepvelgen als echte: 1616 velgen in beslag genomen

De politie heeft maandag 1616 nepvelgen in beslag genomen bij een bedrijf in Heesbeen. De waarde hiervan wordt geschat op 300.000 euro. Op de velgen zitten logo's van onder andere Seat, Volkswagen en Audi, terwijl de velgen niet van die merken zijn.

De velgen lijken volgens de politie veel op de officiële merkvelgen. Het bedrijf deed ook alsof het een verkoper van die merkvelgen was. Dat is niet toegestaan, zeker omdat het bedrijf aan de Nieuwe Maasdijk geen aangewezen verkooppunt is.