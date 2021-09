De nachtvorst komt eraan, zo maak je je tuin herfstklaar

Martijn Rakkers aan het werk in de tuin (foto: Martijn Rakkers). vergroot

De eerste vorst aan de grond is weer gemeten, de bladeren krijgen kleur en vallen van de bomen. Hoewel veel mensen nog genieten van de nazomer, wordt het toch tijd om helemaal klaar te maken voor de herfstmaanden. Tuinman Martijn Rakkers geeft tips.

De herfstbladeren zijn voor veel mensen een flinke bezigheid in deze maanden. Met volle kruiwagens heen en weer, maar dat hoeft niet volgens Martijn Rekkers. “Laat het blad gewoon liggen. Dat is veel beter voor de tuin. De bladeren zijn namelijk heel voedzaam voor de bodem en brengt het dieren zoals egels naar de tuin. Daarnaast zijn alle bladeren ook een deken voor de bodem en daardoor een extra bescherming tegen de kou.”

Mocht je nu bang zijn dat je je hark moet weggooien, dat hoeft niet: “Mocht je eiken- of beukenblad in je tuin hebben liggen moet je dit juist wel weghalen. Dat verzuurt je bodem namelijk.”

"Najaarsmest zorgt voor sterkere wortels die het gras nodig heeft in de wintermaanden.”

Ook de vijver moet beschermd worden tegen het blad. “Als er bladeren in je vijver vallen, zakken deze naar de bodem en dit is slecht voor het water. Gebruik een schepnetje om het eruit te halen of span een net over het water heen zodat het er niet in valt.”

Het gras heeft in de herfstmaanden ook wat extra verzorging nodig. Zo moeten alle bladeren van het gras gehaald worden. “Gras heeft veel zonlicht nodig. Als er bladeren op liggen krijgt het dat niet.”

Ook is het in september tijd om het gras extra te bemesten zodat het beschermd is in de winter. “Let wel goed op dat je aparte najaarsmest gebruikt. Deze mest zorgt namelijk voor sterkere wortels die het gras nodig heeft in de wintermaanden.”

“Oktober en november zijn perfect voor planten die in de volle grond gekweekt zijn."

De komende maand wordt het ook tijd om je planten te gaan scheuren. “Daarbij scheur je eigenlijk de wortels uit elkaar.” Bij het scheuren splits je het oude deel van de plant van het jongere deel. Dit jongere en gezondere deel plant je dan weer terug. “Je hoeft niet al je planten af te gaan. Hou aan dat je dit gemiddeld eens in de vier of vijf jaar doet. "

Ook als de R in de maand is, kun je iets nieuws planten. “Oktober en november zijn perfect voor planten die in de volle grond gekweekt zijn. Ze zijn dan nog niet meteen groen, maar in het voorjaar kun je dan echt gaan genieten.”

