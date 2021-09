Gezocht: man die vrouw redde tijdens aanval door straatrover

De Molenstraat in Zegge (beeld: Google Streetview) vergroot

Een man van rond de 30 joeg maandagavond rond kwart over negen een straatrover weg, die iemand van haar fietst had geduwd in de Molenstraat in Zegge. De toegesnelde man bracht het slachtoffer daarna naar huis. De politie is op zoek naar hem, in de hoop dat hij meer kan vertellen over wat er gebeurd is.

Het slachtoffer fietste door de Molenstraat toen zij een harde duw kreeg en van haar fietst viel. Haar belager kreeg de kans niet om haar te beroven, want hij werd weggejaagd door de hulpvaardige voorbijganger. Die voorbijganger, een Turkse man, reed op een grijze scooter.

Het slachtoffer belde thuis de politie. De man die haar te hulp was geschoten, was toen al weg.

De politie heeft twee getuigen gehoord en er worden camerabeelden bekeken. Het ontbrekende puzzelstukje, zo staat in een bericht van de politie, is de hulpvaardige voorbijganger. Gehoopt wordt dat hij zich meldt.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.