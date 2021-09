Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Slimme uitvinding om stroom op te slaan: 'Geen high-tech maar het werkt'

Het kabinet maakt de komende jaren 6,8 miljard vrij om klimaatverandering tegen te gaan. Een groot deel is bedoeld voor het verduurzamen van huizen en om te investeren in groene energie. In het ecodorp in Boekel trekken ze inmiddels al lang hun eigen plan. Daar wordt gebouwd aan een enorme accu voor warmte-opslag.

Cees van Nimwegen was altijd al geïnteresseerd in duurzame energie. Maar toen hij eenmaal met pensioen was, besloot hij er écht iets mee te gaan doen. Hij bedacht een manier om warmte langdurig op te slaan.

Zijn accu ziet eruit als een enorme ronde bak. Uiteindelijk wordt het een vijf meter hoge toren van elf meter doorsnee. In het gevaarte zitten buizen en heel veel beton van metaalslakken, een afvalproduct dat enorm goed warmte kan vasthouden. Ideaal dus voor het project van Cees.

600 zonnepanelen leveren stroom, die door een buizensysteem in de enorme bak wordt geleid. Die buizen worden heet en geven die hitte af aan het staalslakkenbeton dat de warmte, tot wel 500 graden, vasthoudt. In de winter kan de warmte door de buizen en een omvormer weer worden vrijgegeven.

"De meeste zonne-energie wordt opgewekt in de zomer en de energiebehoefte is het grootst in de winter."

De warmte is bedoeld voor het naastgelegen ecodorp. De 36 huizen kunnen daarmee in de winter worden verwarmd. Een prachtige uitvinding, vindt Ad Vlems, voorzitter van het ecodorp. "Een van de grootste problemen van duurzame energie is dat de meeste zonne-energie wordt opgewekt in de zomer en dat de energiebehoefte het grootst is in de winter. Door het zo op te kunnen slaan hebben we een enorme slag geslagen."

Voor het ecodorp is de accu heel belangrijk. 60 procent van de energie wordt gebruikt om de woningen te verwarmen en dat kan nu helemaal 'groen'. Ad hoopt dat er op nog veel meer plekken dit soort accu's zullen komen. "Je kan zo'n accu ook maken met basalt. Dat gestolde lava is 80 procent van het gesteente in de wereld. Overal ter wereld kan je dit dus doen."

"Misschien is het idee wel té simpel, dat wordt niet meteen geaccepteerd."

"En het is eigenlijk heel simpel", zegt Cees. De grote vraag is waarom het dan niet op veel grotere schaal wordt toegepast. "Misschien wel omdat het té simpel is. Dat wordt niet meteen geaccepteerd. Het is geen high-tech, maar het werkt gewoon", lacht Cees. "Ik verwacht dat het uiteindelijk wel op veel meer plekken wordt ingezet. We moeten die miljarden kilowatt-uur gaan opslaan en dat kan niet in elektrische accu's en we hebben nog geen waterstof. Dit is gewoon een goede oplossing."

Ook zijn zoon Joris is bij zijn project aangehaakt. Zijn baan in de zorg gaf hij op om met zijn vader iets goeds te kunnen doen. "Toen hij zijn plannen steeds verder doorontwikkelde werd ik daar laaiend enthousiast van. Laat nou net mijn eigen vader met het patent komen om grootschalig en bizar goedkoop energie op te slaan en weer terug te kunnen winnen."

Joris stapte op de rijdende trein en werkt nu niet alleen mee aan de bouw van de accu in Boekel, hij kijkt ook al naar de toekomst. "Wat hebben we nodig om te kunnen opschalen als er meer vraag naar komt."

"Als je dit doorontwikkelt dan is die hele netverzwaring niet nodig."

Er ligt dus een patent op, maar toch denkt Joris dat de concurrentie groot is. "Het gaat natuurlijk om heel grote bedrijven die hier iets mee willen en kunnen. Maar ik geloof hier zo in. Dit is zo'n enorme CO2-reductie die betaalbaar is. Als je dit doorontwikkelt dan is die hele netverzwaring voor de extra vraag naar stroom helemaal niet meer nodig. Ik denk dat we het alleen nog moeten zorgen dat dit bekend wordt."

De accu in Boekel moet aan het eind van het jaar klaar zijn. Dan is het wachten op de zomer om zoveel mogelijk warmte op te kunnen slaan. Het is de bedoeling dat de bewoners van het ecodorp er de winter daarna warmpjes bijzitten.

