Roger Schmidt: 'Uit niets blijkt dat één wissel het verschil heeft gemaakt'

PSV krijgt woensdag tegen Go Ahead Eagles de kans om de kater van de 0-4 nederlaag tegen Feyenoord weg te spoelen. Toch werd er gedurende het persmoment in aanloop naar de wedstrijd in Deventer meer teruggekeken dan vooruit. Uiteraard waren de wissels van PSV-trainer Roger Schmidt in de wedstrijd van zondag onderwerp van gesprek.

Yannick Wezenbeek

In de rust bleven onder andere Mario Götze en Eran Zahavi achter. Na een uur voetballen wordt Cody Gakpo naar de kant gehaald. De wissel van de Eindhovense aanvaller is de druppel voor het publiek. Een hard fluitconcert begint. PSV staat op dat moment 0-1 achter en de frustratie op de tribunes is te merken.

"Ik maak geen beslissingen op basis van het publiek"

“Ik heb mij wel verbaasd over het fluitconcert tijdens die wissel”, vertelt Schmidt. “We konden de wedstrijd nog winnen en dan hoop je dat de fans het team juist steunen. Maar ze lieten merken dat ze het niet eens waren met de wissels. Daar kan ik niks mee. Ik neem geen beslissingen op basis van het publiek, maar ik neem beslissingen die het beste zijn voor het team.”

De PSV-trainer kan niet zeggen of hij met de wetenschap van nu, andere wissels had doorgevoerd. “Er is geen bewijs dat één wissel het verschil heeft gemaakt. Niemand kan weten of het resultaat anders was geweest bij een andere beslissing.”

Beslissingen nemen hoort ook bij het trainersvak, geeft de hoofdcoach aan. Maar te lang stilstaan bij één beslissing heeft geen zin. “Ik moet elke dag zoveel beslissingen nemen, als ik daar ook weer op terug moet kijken blijf ik in een cirkel hangen.”

"Er is niemand naar mij toe gekomen om over de wissels te praten"

Ook intern is er niet gesproken over het wisselbeleid van de Duitser. “Er is niemand naar mij toe gekomen om over de wissels te praten. Ook niet vanuit de directie. Dat heb ik in mijn hele carrière ook nog niet meegemaakt.”

Schmidt geeft aan dat hij niks heeft meegekregen van wat er allemaal is gezegd en geschreven in de media. De Duitser blijft bij zijn eigen plan en ziet geen reden om zijn werkwijze aan te passen.

“We hebben elf geweldige wedstrijden gespeeld. Nu spelen we één keer minder en verliezen we, waarom zou ik dan geen vertrouwen meer hebben. Ik geloof nog altijd dat we op de goede weg zitten.”

Om aan te tonen dat de club nog altijd op de goede weg zit, moet PSV woensdag drie punten pakken op bezoek bij Go Ahead Eagles. De Eindhovenaren moeten het tegen de promovendus wel doen zonder Mario Götze en Ibrahim Sangaré. Philip Mwene is op de weg terug. Of hij kan spelen wordt later bekeken.

