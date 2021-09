Karel en Marja zien hun huis onder lava verdwijnen: 'We hebben niets meer'

Door de uitbarsting van de vulkaan op het Spaanse eiland La Palma zijn Karel en Marja Brummer uit Oosterhout hun huis kwijtgeraakt. Nu logeert hij noodgedwongen samen met zijn vrouw Marja bij vrienden. "Ons hele huis is bedolven onder een vijftien meter dikke laag lava."

Dinsdagochtend was het echt mis. De lava was zo dichtbij dat het niet lang kon duren voor hun huis er midden in stond. Met de Spaanse politie mochten ze in de buurt een kijkje gaan nemen. "Het was een groot drama. Een gigantisch pak lava bedekt ons huis, het appartementencomplex, het zwembad en een deel van de tuin. Het pak is wel tien of vijftien meter dik. Er is gewoon niks meer van over. Alles wat we hebben is vernield."