Hoelang gaat Rico Verhoeven door? 'Natuurlijk denk ik soms aan stoppen'

Foto: Floortje van Gameren vergroot

Rico Verhoeven staat volgende maand tegenover oud-K1-kampioen en ex-UFC-vechter Alistair Overeem. Een Nederlands onderonsje dus. Dinsdagavond was de persconferentie in de aanloop naar het gevecht. De wereldkampioen uit Halsteren toonde vooral respect voor de 41-jarige Overeem.

Ron Vorstermans Geschreven door

Beide vechters zaten weliswaar op veilige afstand van elkaar op het podium, maar van frictie of spanning was weinig sprake. Sterker nog, de sfeer was gemoedelijk. Toch gaat het veel te ver om Overeem en Verhoeven vrienden van elkaar te noemen, zo erkennen ze ook zelf.

'Niet mijn type'

In een ver verleden trainden ze wel eens samen, maar dat is het dan wel. Sterker nog, tijdens de persconferentie noemde Overeem zijn tegenstander meermaals ‘niet zijn type’. Hij had niet de behoefte om daar vervolgens verder op in te gaan.

“Veel mensen zijn niet mijn type”, voegde hij daar dan aan toe. Maar dat Overeem veel respect heeft voor zijn opponent staat buiten kijf. “Ik vind hem een goed rolmodel voor kickboksen. Zonder hem zou kickboksen niet zijn waar het nu is in Nederland”, sprak Overeem.

“Ieder gevecht groeit hij als vechter. Hij heeft vaardigheden die andere kickboksers niet hebben. Er is een groot verschil tussen hem en de rest.” Duidelijke taal van de ervaren rot.

Overeem, die door Verhoeven werd vergeleken met 'een oude auto die al heel wat kilometers heeft gereden', tikt immers de 41 jaar aan. Da’s redelijk oud, erkent ook Overeem. Verhoeven is daarentegen in de vorm van zijn leven. Hij is al sinds 2014 Glory-wereldkampioen, en hij kan nog even door.

Wat komt er na 2023 voor Rico?

Maar hoelang? Dat is de grote vraag. Verhoevens contract loopt eind 2023 af. Dan is hij tien jaar wereldkampioen kickboksen, een record an sich. Gaat hij zich daarna storten op acteren, of hoopt hij nog even door te vechten?

“Daarna zien we wel. Denk ik eraan om daarna te stoppen? Ja, natuurlijk. Soms. Dat doe ik vaker. Het ding dat voor mij belangrijk is, is tien jaar lang kampioen zijn. Daar wil ik de lat leggen voor de volgende generatie. Kan het elf of twaalf jaar zijn? Ja, Maar mijn doel is tien jaar. En dan zien we wel.”

Zaterdag 23 oktober nemen de twee het tegen elkaar op in het GelreDome in Arnhem.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.