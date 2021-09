Willem II tweede in de Eredivisie na winst tegen RKC

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Melle Meulensteen na de nederlaag tegen Willem II

Willem II heeft de goede reeks voortgezet door met 1-2 te winnen op bezoek bij RKC. De Tilburgers staan dinsdagavond zelfs op een tweede plek in de Eredivisie. In een povere derby maakten doelpunten van Mats Köhlert en Kwasi Wriedt het verschil. De goal van Melle Meulensteen in blessuretijd kwam te laat voor RKC.

Yannick Wezenbeek & Fabian Eijkhout Geschreven door

Voor het eerst sinds 2012 werd de derby tussen RKC en Willem II in Waalwijk voor publiek gespeeld. Door menig RKC-supporter werd al jaren uitgekeken naar een thuiswedstrijd tegen de rivaal. Waar het lange wachten normaal gesproken beloond wordt, viel het dinsdagavond erg tegen.

De wedstrijd was erg tam en wilde in de eerste helft niet loskomen. Kansen waren schaars en beide ploegen waren niet in staat er een hoogstaande wedstrijd van te maken.

Aan Waalwijkse kant viel het gemis van Richard van der Venne op. De aanvallende middenvelder is normaal gesproken de aanjager van RKC maar werd nu vervangen door Iliass Bel Hassani. De afgelopen zomer aangetrokken Marokkaan moet het meer hebben van zijn frivoliteit, iets wat dinsdagavond totaal niet tot zijn recht kwam.

Rebounds

Waar in de eerste helft Willem II al het overwicht had, kwamen de Tilburgers de tweede helft ook beter uit de kleedkamer. De uitploeg was dreigender en creëerde de eerste echte kansen van de wedstrijd.

Een kleine tien minuten na rust buitte Willem II het overwicht ook uit op het scorebord. Köhlert, die niet voor de eerste keer doorbrak vanaf de linkerkant, gaf voor. Waar Görkem Saglam in eerste instantie nog een Waalwijks been raakte was het in de rebound alsnog raak via Wriedt. De spits maakte alweer zijn derde treffer van dit seizoen.

Nog voor het uur verstreken was besliste Willem II de wedstrijd. Wederom waren de Tilburgers scherper en gelukkiger op een gekeerd schot. De inzet van Ché Nunnely werd nog gekeerd door doelman Etienne Vaessen. Maar op de rebound van Köhlert had de goalie geen antwoord. 0-2.

Weinig spektakel

RKC had tot dan toe nog niks laten zien en zat totaal niet in de wedstrijd. Pas na driekwart wedstrijd werd de Tilburgse doelman echt getest. Een schot van Michiel Kramer werd goed gepakt door Timon Wellenreuther. De thuisploeg beet iets meer van zich af en klopte wat meer op de deur. Maar in de problemen kwamen de bezoekers niet meer.

Op wat opstootjes naast het veld na bleef het echte vuurwerk op het veld uit. Supporters van RKC zochten kort de confrontatie bij het uitvak maar al snel was de rust weer wedergekeerd. Op het veld gebeurde na de 0-2 niet veel meer. Waar er misschien meer vuurwerk verwacht werd rondom deze wedstrijd bleef dat op het veld uit.

In de blessuretijd leek het nog heel even spannend te worden maar de 1-2 van Meulensteen kwam te laat om er nog echt een wedstrijd van te maken.

Door de overwinning stijgt Willem II naar een voorlopige tweede plek. Daarin zal hoogstwaarschijnlijk nog wel wat veranderen aangezien de ploegen onder de Tricolores nog aan de bak moeten. RKC zakt naar een voorlopige veertiende plek op de ranglijst.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.