Man zwaargewond naar ziekenhuis na botsing in Oudheusden

Bij een ongeluk tussen twee auto's in Oudheusden is dinsdagavond een man ernstig gewond geraakt. De man is met loeiende sirenes naar het ziekenhuis gebracht.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

Het ongeluk gebeurde op een kruising aan de Elshoutseweg. Hoe de auto's precies met elkaar in botsing kwamen is niet duidelijk.

In een rode auto met Pools kenteken zaten twee mannen. De wagen kwam na het ongeluk tot stilstand tegen de vangrail. Een van de inzittende kon zonder een schrammetje uit de auto stappen. De tweede man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

In de andere auto zat een vrouw. Zij is ook naar het ziekenhuis gebracht.

