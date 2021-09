Coronanieuws: Efteling en Beekse Bergen blijven werken met een tijdslot

06.19

De Braziliaanse minister van Volksgezondheid Marcelo Queiroga heeft dinsdag positief getest op het coronavirus in New York, waar hij president Jair Bolsonaro vergezelde tijdens de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Queiroga keerde dinsdagavond niet terug naar Brazilië met de delegatie van Bolsonaro, maar bleef in New York om in quarantaine te gaan. De 55-jarige minister is cardioloog en is in maart ingeënt. Hij gaf aan geen symptomen te ervaren en zich goed te voelen.