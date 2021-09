Coronanieuws: niet meteen boete bij niet controleren coronapas

12.01

Het Bravis ziekenhuis versoepelt vanaf 25 september een aantal coronamaatregelen, die in lijn zijn met de landelijke maatregelen. Zo is het niet meer verplicht om anderhalve meter afstand te houden en kunnen dus alle zitplaatsen in de wachtruimtes weer worden gebruikt. Ook in de restaurants in het ziekenhuis kunnen alle zitplaatsen weer worden gebruikt. Wel geldt er een dringend advies om elkaar de ruimte te geven. Verder wordt bezoekers bij binnenkomst in het ziekenhuis straks niet meer gevraagd om een mondkapje te dragen.