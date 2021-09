Lichtfestival GLOW wordt dit jaar een stevige wandeling: 'Nog gezond ook'

Lichtprojectie op de Catharinakerk tijdens GLOW 2017. (Foto: Rob Engelaar) Tijdens de editie van vorig jaar 'Connecting the Dots' was er geen wandelroute. (Foto: Ilse Schoenmakers) GLOW 2019 was volgens de organisatie een 'ongekend succes'. (Foto: Kevin Cordewener) Volgende Vorige vergroot 1/3 Lichtprojectie op de Catharinakerk tijdens GLOW 2017. (Foto: Rob Engelaar)

Het lichtfestival GLOW zal van 6 tot 13 november op vier verschillende plekken in Eindhoven te zien zijn: in het centrum, Strijp-S en T, het voormalige Campina-terrein en bij de TU/e. In de editie 'Moved by Light' wil de organisatie het publiek stimuleren om andere stadsdelen te verkennen.

Evie Hendriks Geschreven door

De wandelroute die zo'n 750.00 mensen per jaar trekt, kon vorig jaar niet doorgaan door de coronacrisis. Om toch een beetje GLOW te hebben en mensen een hart onder de riem te steken, zweefden er tijdens de editie 'Connecting the Dots' rode ballonnen boven locaties in de stad waar blauwe schijnwerpers doorheen schenen.

Gezondheid

Dit jaar kan de wandelroute doorgaan en dat wordt een flinke. De afstand van het voormalige Campina-complex naar Strijp-S is al 5000 stappen. De organisatie noemt dat een 'zeer gezonde bijkomstigheid'.

De organisatie houdt nog meer rekening met de gezondheid van bezoekers. Hoewel er in november geen of weinig coronamaatregelen zijn, proberen zij de drukte te beperken. Door de verspreide locaties moet de mensenmenigte verspreid worden. De organisatie denkt dat de bezoekers zo nog beter van de lichtkunstwerken kunnen genieten.

Ook zijn er dit jaar minder binnenactiviteiten. Alleen bij de Heuvel, DomusDela en de zuivelhal van Campina kunnen bezoekers naar binnen.

Samenwerking

Er wordt dit jaar veel samengewerkt. Zo werken studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven bij exposities samen met andere scholen en met lokale bedrijven en andere scholen om exposities te maken. Internationale kunstenaars werken samen met winkeliers, citymarketeers en caféhouders.

Ook buiten Eindhoven zijn er activiteiten. In Nuenen is een ode aan Van Gogh te zien. Het schilderij De Zonnebloemen zal tijdens het festival als lichtkunstwerk te zien zijn naast het Van Gogh Monument molen De Roosdonck.

