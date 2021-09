Koopwoningen weer fors duurder, sterkste prijsstijging in ruim 20 jaar

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Opnieuw zijn de huizenprijzen fors gestegen. Koopwoningen waren in augustus 17,8 procent duurder dan een jaar eerder, waarmee de prijzen nog harder stegen dan in juli. In Brabant steeg de woningprijs in het tweede kwartaal van dit jaar met 12,2 procent ten opzichte van een jaar eerder.

ANP & Karin Kamp

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaat het om de grootste prijsstijging sinds september 2000. Voor een koopwoning in Nederland betaal je nu 78 procent meer dan in 2013, toen de huizenprijzen hun dieptepunt bereikten. Sinds juni 2013 gaan de prijzen van koophuizen onafgebroken omhoog.

Minder woningverkopen

In augustus wisselden ook minder woningen van eigenaar. Het aantal woningverkopen daalde met 9 procent tot 17.257 transacties, maakte het CBS samen met het Kadaster bekend. Het gaat daarbij om bestaande huizen, nieuwbouw wordt niet meegerekend.

1 miljard voor aanpak woningtekort

Een eigen woning wordt door de flinke stijgingen voor steeds minder mensen betaalbaar. Daarmee is het een van de grootste politieke thema's voor een nieuw te vormen regering. Om het tekort aan woningen op te lossen stelt het demissionaire kabinet nog eens 1 miljard euro extra beschikbaar, werd bekend op Prinsjesdag.

