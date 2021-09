Winkeldief wil voor 100 euro aan spullen stelen en mishandelt medewerker

Een winkeldief heeft dinsdagmiddag een medewerker van de Albert Heijn aan de Sint Janstraat in Hoeven mishandeld. Hij probeerde ook voor honderd euro aan spullen uit de supermarkt te stelen.

Het gaat om een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd aangehouden door medewerkers van de winkel en vastgehouden tot de politie er was. Hoe hij de medewerker mishandelde, is niet duidelijk. De medewerker heeft aangifte gedaan.