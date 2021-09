Jongens mishandelen en beroven twee vrouwen in Tilburg

Twee vrouwen (21 en 26) zijn door een groep jongens mishandeld en beroofd in Tilburg. Dat gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag. Een van de vrouwen viel daarbij flauw. De vrouwen zijn voor controle meegenomen naar het ziekenhuis.

De twee vrouwen liepen rond middernacht over het Stadhuisplein in Tilburg naar huis. Daar kwamen ze een aantal jongens tegen. Er ontstond een ruzie, waarna de vrouwen allebei een klap in hun gezicht kregen. Een van de vrouwen viel daarna flauw. Toen ze weer bij bewustzijn kwam, was haar tas gestolen.