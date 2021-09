TOP Oss verrast met komst Hüseyin Dogan

Hüseyin Dogan in zijn eerdere periode bij TOP Oss. vergroot

Ruim na het sluiten van de transfermarkt heeft Top Oss toch nog een speler aan de selectie toegevoegd. Het gaat om de aanvallende middenvelder Hüseyin Dogan. Hij was clubloos nadat zijn contract bij FC Istiqlol in Tadzjikistan was afgelopen. Dogan speelde eerder al twee seizoenen in Oss.

Voor Hüseyin Dogan voelt het goed om terug te zijn in Oss. “Ik ken natuurlijk veel mensen hier, dus het voelde gelijk weer vertrouwd als vanouds. Ik heb het hier altijd heel erg naar m’n zin gehad.” Hij heeft voor de rest van dit seizoen getekend.

Na een succesvol seizoen met 21 doelpunten vertrok Dogan in 2019 van TOP naar NAC. “Ik hoop dat ik dat niveau weer kan halen”, zegt Dogan, Zijn verblijf in Breda werd een tegenvaller.

De 27-jarige middenvelder leek dit seizoen te gaan spelen voor MVV, waar zijn oude TOP Oss-trainer Klaas Wels trainer is. Die gesprekken liepen spaak, waarna TOP Oss toesloeg. De ploeg uit Oss heeft na zeven speelronden 10 punten en staat in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.