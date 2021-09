100 kilo paprika's de kliko in door virus, ook tomatenkwekers bedreigd

Beginnende symptomen van het plantenvirus bij een tomaat. (Foto: Glastuinbouw Vereniging Nederland) Beginnende symptomen van het plantenvirus op het blad. (Foto: Glastuinbouw Vereniging Nederland) Volgende Vorige vergroot 1/2 Beginnende symptomen van het plantenvirus bij een tomaat. (Foto: Glastuinbouw Vereniging Nederland)

Het plantenvirus ToBRFV, het is een bron van stress voor telers van groente. Quality Care, een paprikakweker in Steenbergen, heeft 100 kilo aan paprika's weg moeten gooien door het virus. Andere kwekers nemen een hoop maatregelen om de verspreiding tegen te gaan. "We houden onze vingers gekruist voor het aankomende seizoen."

Evie Hendriks Geschreven door

Het virus ToBRFV kan voorkomen bij veel gewassen, maar vooral tomaten en paprika's worden getroffen. De besmette gewassen zijn niet gevaarlijk voor mensen, maar een groot deel van de paprika's en tomaten raakt wél onverkoopbaar. De groei van de plant remt af na besmetting en ook vervormt de plant waardoor de groenten vlekken krijgen.

"Je staat met je rug tegen de muur."

Quality Care in Steenbergen kan erover meepraten. "Twintig tot dertig planten zijn in onze kas besmet", vertelt een woordvoerder van de paprikakwekerij. "We hebben al 100 kilo paprika's moeten weggooien. Je staat met je rug tegen de muur want het virus verspreidt snel, maar je kan er weinig tegen doen."

Kwekers die het virus nog niet in hun kas hebben, doen er alles aan om het buiten de deur te houden. Maar dat blijkt erg lastig. "Het virus verspreidt snel via insecten maar het kan ook op kleding zitten of in de bakken waarin de jonge planten binnenkomen", zegt Bram van Dijke van tomatenkwekerij van der Houwen in Steenbergen. "Bestrijdingsmiddelen mogen we niet gebruiken, dus het voorkomen van besmettingen is moeilijk."

"Er komt geen mens binnen."

"Wij hebben het virus nog niet in onze kas dus er komt geen mens binnen", vertelt Van Dijke. Normaal geeft het bedrijf excursies en komen kwekers bij elkaar langs om van elkaar te leren. Maar nu blijven de deuren hermetisch gesloten. "Tuinders zijn al een jaar niet bij elkaar in de kas geweest om te zorgen dat dit virus niet verspreidt."

Ook bij tomatenkwekerij Bakker Bouwmans in Steenbergen wordt geprobeerd het virus buiten de deur te houden. "Wij hebben een hygiënesluis voor medewerkers de kas in gaan. Medewerkers dragen ook bedrijfskleding die achteraf niet mee naar huis mag", vertelt Leo Elst van de kwekerij. Met meerdere aparte kassen heeft het bedrijf een voordeel: een uitbraak in één kas betekent niet meteen het einde van hele oogst.

"De psychische druk stijgt bij kwekers."

Het virus zorgt voor veel stress bij kwekers, ziet de woordvoerder van de getroffen kwekerij Quality Care. "De psychische druk stijgt bij kwekers. Als dit uit de klauwen gaat lopen, zullen veel kwekers overstappen op een ander soort teelt", vertelt hij. "Dan krijg je een ander vraag en aanbod en dat zou je terug kunnen gaan zien in de prijs van bepaalde gewassen."

Op dit moment zijn de uitbraken nog mild waardoor alleen de kweker extra kosten en verlies ervaart. "Wij houden onze vingers gekruist voor aankomend seizoen, dat in december begint. Als je vroeg in het seizoen een uitbraak krijgt, kan dat voor de rest van het seizoen minder inkomsten betekenen", vreest de paprikakweker.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.