Dirk is beste student ooit op TU: drie masters cum laude behaald

In 5 vwo bleef hij nog zitten. Maar inmiddels heeft de 25-jarige Dirk uit Mierlo binnen drie jaar drie masters gehaald aan de TU Eindhoven. En ook nog cum laude. Daarnaast werkte hij ook nog als wiskundedocent op het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven. Dirk geeft zijn leerlingen een duidelijk motto mee. "Als je doet wat je leuk vindt, komt alles goed."

Dirk mag maandag zijn welverdiende diploma ophalen. Hij is na zijn afstuderen vertrokken naar Zürich om te promoveren. Hij houdt zich op de technische universiteit in de Zwitserse stad bezig met het beveiligen van processoren.

Dat sluit goed aan bij de master informatica waar hij cum laude voor slaagde. Verder rondde hij de masters elektrotechniek en een eerstegraads opleiding tot wiskundedocent met uitzonderlijke studieresultaten af. De TU Eindhoven liet weten dat een student nooit eerder zulke resultaten behaalde.

"Ik heb gewoon mijn ding gedaan de laatste drie jaar."

De Mierlonaar blikt terug op de laatste maanden. "Er is zoveel media-aandacht voor mijn verhaal geweest. Dat vind ik ontzettend leuk, maar ik heb gewoon mijn ding gedaan de laatste drie jaar", zegt hij. De keuze voor drie masters was voor Dirk een logische keuze, maar zijn omgeving had daar twijfels bij. "Ik kon niet kiezen welke master ik het leukste vond dus ik besloot ze alle drie te doen. Mijn familie en vrienden verklaarden me voor gek, maar nu zijn ze heel trots."

"Mijn moeder stelde nadat ik bleef zitten in 5 vwo voor dat ik beter naar het hbo kon gaan, maar dat wilde ik niet", vertelt de doorzetter. Dat vergde wel de nodige discipline. "Ik sta om 7 uur op en dan ga ik aan het werk. Dat doe ik tot een uur of vijf want dan zit mijn hoofd vol", vertelt hij. "Tegen mijn leerlingen zei ik ook altijd dat ze me altijd kunnen mailen, maar niet na 10 uur 's avonds want dan slaap ik als een roos."

"Voor mij is het ook niet altijd makkelijk geweest."

Inmiddels is Dirk gestopt met lesgeven op het Lorentz Casimir Lyceum, omdat hij in Zürich woont. Dat vindt hij erg jammer, want hij had ook zijn eigen mentorklas. "De kinderen zijn heel trots op me, maar ze missen me wel", vertelt hij. Dirks belangrijkste les aan de kinderen was altijd heel duidelijk. "Als je doet wat je leuk vindt, komt alles goed. Voor mij is het ook niet altijd makkelijk geweest."

Naast al het harde werken, maakte Dirk ook tijd om te ontspannen. "De coronacrisis zorgde voor minder afleiding van feestjes waardoor ik ook in het weekend met mijn studie bezig kon zijn", vertelt hij. "Maar die Brabantse gezelligheid neem je altijd mee dus afspreken met vrienden zat er nog gewoon in."

Zijn toekomst heeft Dirk nog niet uitgestippeld. "Ik wist een half jaar geleden nog niet dat ik nu in Zürich zou zitten, dus ik laat alles op me af komen en dan komt het wel goed", zegt hij met goede moed.

