Fans van worstenbroodjes kunnen zich nu aanmelden voor consumentenjury

De verkiezing van het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje gaat bijna weer beginnen. Voor de consumentenjury wordt nog gezocht naar lekkerbekken die er niet genoeg van kunnen krijgen. Sanne Claassen zat vorige keer in de jury en moest negentig worstenbroodjes proeven.

Inmiddels is het de 25e keer dat de verkiezing wordt gehouden. De afgelopen twee jaar kon de verkiezing door corona niet doorgaan, maar dit jaar kunnen alle professionele bakkers en thuisbakkers zichzelf weer inschrijven voor de verkiezing. Hun gebakken worstenbroodjes gaan dan langs de jury. Er is een vakjury van professionals en een consumentenjury.

Sanne zat bij de laatste verkiezing in de consumentenjury en heeft genoten. “Het was echt fantastisch. Ik zou zo weer meedoen. Het was niet alleen leuk om alle broodjes te proeven, maar de sfeer in de groep was ook super.”