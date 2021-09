Jongen (16) ontvoerd in Breda en gewond teruggevonden

De plek waar de jongen werd gevonden (foto: Google Maps). vergroot

Een 16-jarige jongen uit Breda is dinsdagavond ontvoerd en even later weer teruggevonden in Hoek van Holland. Hij was gewond en lag in het water. Hij zou in een auto zijn gestapt, waarna hij tegen zijn wil in werd meegenomen.

Ista van Galen Geschreven door

De ontvoering gebeurde dinsdagavond rond zeven uur. Nadat hij naar een supermarkt aan de Kesterenlaan was gegaan, stapte hij in de auto die hem meenam. Dat was vermoedelijk een zwarte Volkswagen Golf. Het is niet bekend hoeveel mensen in de auto zaten. Of de jongen vrijwillig instapte of onder dwang, is volgens de politiewoordvoerster ook onduidelijk.

Twee uur later, om negen uur, kreeg de politie in Rotterdam een melding dat er een gewonde jongen in het water van de Nieuwe Waterweg in Hoek van Holland lag. Dat bleek de jongen te zijn die in Breda werd ontvoerd.

Hij zei tegen de politie dat hij eerst werd meegenomen naar een industrieterrein in Breda. Uit onderzoek blijkt dat dit de Nikkelstraat in Breda was, zo'n zevenhonderd meter van de plek van de ontvoering vandaan. Daarna werd hij meegenomen naar Hoek van Holland.

Man aangehouden

Een 21-jarige verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt nog of hij iets met de ontvoering te maken heeft.

Aan mensen die de zwarte Volkswagen rond zeven uur hebben gezien bij de Kesterenlaan of de Nikkelstraat in Breda, wordt gevraagd zich te melden bij de politie.

