Koos Moerenhout en Gerben de Knegt blijven bondscoach tot Parijs 2024

Koos Moerenhout uit Welberg en Gerben de Knegt uit Goirle blijven bondscoach bij de KNWU. Ze hebben bijgetekend tot en met de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Moerenhout werd in 2018 bondscoach van de elitemannen op de weg. Hij is nu actief op de WK wielrennen in België. Daar hoopt hij Mathieu van der Poel naar het goud te loodsen.

De Knegt was tijdens de Olympische Spelen in Tokio bondscoach toen het helemaal misging met Mathieu van der Poel. Hij had bij een afdaling een plank verwacht in plaats van een sprong. De favoriet voor goud bij het mountainbiken viel toen al snel uit na die val. De Knegt voelde zich achteraf gedeeltelijk verantwoordelijk voor die misser.