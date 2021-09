Man verkracht zijn ex-vriendin en mishandelt haar tante: 2,5 jaar cel

Een man van 36 uit Oss moet 2,5 jaar de cel in omdat hij zijn ex-vriendin heeft verkracht en mishandeld. Ook heeft hij haar tante mishandeld en hen allebei met de dood bedreigd. Hij mag geen contact meer opnemen met beide vrouwen en niet bij hen in de straat komen.

Vorig jaar mei kregen de man en zijn ex-vriendin ruzie en stak hij een mes in haar bovenbeen. In een hotelkamer in Oss bedreigde hij haar met het mes en dwong hij haar tot seks. Toen de vrouw zich verzette, trok hij aan haar haar en sloeg hij haar.