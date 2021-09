Julia strijdt om een plekje in K3: 'Een meisjesdroom die uitkomt'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Julia strijdt om een plekje in K3: 'Dit is een meisjesdroom die uitkomt'

Lachend houdt Julia Boschman uit Bergen op Zoom de K3-pop omhoog. "Hoe bizar zou het zijn als ik straks mijn eigen versie heb?" Het zou zomaar kunnen, want vanaf vrijdagavond is de 19-jarige blondine te zien in K2 zoekt K3. Daarin wordt gezocht naar een opvolger voor Klaasje.

Sven de Laet & Zuidwest TV Geschreven door

Eindelijk is het vrijdag zover: dan is de eerste aflevering, met daarin Julia's auditie, te zien op SBS6. "Het was de afgelopen maanden zó lastig om het geheim te houden. Daarvoor is het gewoon veel te leuk."

"Als je wint, verandert je leven totaal."

Maar sinds het hoge woord eruit is, stromen de enthousiaste berichtjes binnen. "Iedereen zegt dat ik een echt K3'tje ben en vindt het heel logisch dat ik meedoe. Dat was trouwens al zo toen de serie werd aangekondigd. Zelf heb ik er toen eerst goed over nagedacht. Stel dat het serieus wordt, dan moet je hier wel volledig achter staan. Als je wint, verandert je leven totaal."

Toch bleek de keuze uiteindelijk niet heel lastig. "Weet je, bij K3 komt alles samen waar ik van houd. Ik acteer en zing al mijn hele leven. En ik hou écht heel veel van kinderen. Samen met de liedjes is dat een gouden combinatie."

Die liefde voor het Studio 100-trio zat er al vroeg in. "Als ik vroeger met mijn ouders en broertje in de auto zat, stonden die CD's altijd op. Sterker nog: mijn vader heeft de afgelopen tijd alle recente albums verzameld, dus die luistert nu zelfs in z'n eentje alleen nog maar naar K3. Die is stiekem ook hartstikke fan", lacht Julia.

Het is zeker niet de enige merchandise die huize Boschman is binnengekomen sinds haar auditie. "Een knuffel van de laatste film, een spel, verschillende lp's en natuurlijk die blonde pop. Allemaal gekregen van familie en vrienden." Maar of ze zich al voor kan stellen hoe het is om zélf op al die producten te staan? "Dat durf ik niet, joh. Het zou een meisjesdroom zijn."

"Die auditie was verschrikkelijk. Doodeng."

Voor het zover is, wachten Julia nog heel wat hordes. Te beginnen met de auditie. "Dat was verschrikkelijk. Doodeng. Ik ben gewend om op het podium te staan, maar normaal kan ik me in een musical verbergen achter een rol. Nu stond ik daar voor het eerst als mezelf." Toch wordt het terugkijken vrijdag minstens zo spannend. "Dan kan ineens iedereen het zien en zijn mening erover geven. Ik ga dus lekker thuis kijken in een veilige omgeving met mijn familie en beste vriendin."

Mocht Julia's deelname uiteindelijk vroegtijdig stranden, heeft ze er in ieder geval iets moois aan overgehouden. "Een fantastische schoonzus. Die doet ook mee aan het programma. Mijn broertje was er tijdens de opnames bij en dacht: dat is een leuke meid. Dat heeft het programma dan toch maar mooi opgeleverd."

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.