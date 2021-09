Herlings, Coldenhoff en Van de Moosdijk mikken op nieuw wereldkampioenschap

Jeffrey Herlings bij de laatste, kletsnatte MX of Nations in Assen (foto: KTM Images/Ray Archer). vergroot

De kans is groot dat de Nederlandse motorcrossers zondag opnieuw het wereldkampioenschap voor landenteams binnen slepen. Met Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Roan van de Moosdijk is Oranje de grote favoriet voor de Motorcross of Nations. Vanuit het Italiaanse Mantova blikt het team vooruit.

Corrado Francke Geschreven door

De wedstrijd wordt midden in het seizoen gehouden. Hoe is jullie vorm?

Jeffrey Herlings uit Elsendorp: "De laatste drie wedstrijden heb ik gewonnen en de kampioensstrijd is weer terug in leven. De vorm is dus prima en ik heb er echt veel zin in."

Glenn Coldenhoff uit Best: "Op zich goed. Ik heb wel wat mindere wedstrijden achter de rug, maar ik voel me fysiek sterk en ga met veel vertrouwen naar Italië. Zeker omdat ik vaak goed voor de dag kom op de Nations."

Roan van de Moosdijk uit Eindhoven: "Door de polsblessure die ik in Tsjechië opliep, is mijn voorbereiding niet ideaal. Nu heb ik geen pijn meer, maar het is nog wel gevoelig. Voor de laatste Grand Prix (afgelopen weekend op Sardinië, red.) heb ik nog geen tien keer op de motor gezeten. Dinsdag heb ik weer op de motor gezeten en dat ging alweer een stuk beter. Ik merk dat ik stappen maak, dus ik heb er vertrouwen in."

Glenn Coldenhoff (midden) tijdens de MXGP-race in Oss afgelopen juli (foto: Corrado Francke). vergroot

De concurrentie is, met afwezige landen zoals de Verenigde Staten en Australië, toch wat minder. Die zijn er niet bij wegens strenge coronaregels. Ook ontbreken een aantal toppers die zich volledig op hun individuele wereldkampioenschap richten. Wat vinden jullie daarvan?

Jeffrey: "Aan de ene kant begrijp ik het wel, zeker omdat sommige toprijders geen goed land om zich heen hebben. Ik zit met een team dat kan winnen, dus dat geeft een heel ander doel aan de Nations. Voor iedereen is het een individuele beslissing, maar ik ben er graag bij."

Roan: "Ik vind het wel jammer, want ik wil toch wel graag met iedereen de strijd aangaan. Een paar jaar geleden reed ik tegen een aantal jongens uit bijvoorbeeld Australië, daar heb ik al lang niet meer mee achter het starthek gestaan. Jammer dat zij er niet zijn."

Glenn: "Ik respecteer hun keuze, maar ik heb zoiets van: je kunt morgen ook tegen een boom fietsen. Zo'n wedstrijd vind ik zo mooi, zeker omdat je voor je land uit mag komen. Dan vind ik dat je daar gewoon hoort te staan. We hebben heel veel goede Nederlandse crossers en de beste daarvan moeten naar de Nations, vinden wij."

Daarom lijkt het dit jaar makkelijker te winnen. Zijn jullie alleen blij als er goud gepakt wordt?

Jeffrey: "Ik denk het wel. We mogen dat gerust als doel hebben, zeker omdat er dus veel afwezigen zijn en niet alle landen met een A-team komen, zoals Frankrijk en België. Een overwinning zal nodig zijn om ons drieën tevreden te stellen."

Glenn: "Dat geldt ook voor mij. We hebben de laatste editie gewonnen, dus met alles minder dan winst zijn we niet tevreden."

Roan: "Ik heb zeker niet de minste teamgenoten (lachend), dus we gaan voor goud. Het is mooi om met Jeffrey en Glenn te rijden, want het zijn grote jongens binnen de sport."

Roan van de Moosdijk in actie op het circuit in Valkenswaard (foto: Corrado Francke). vergroot

Een Brabants feestje dus, dit weekend?

Glenn: "Daar gaan we wel voor, ja. De cross leeft in het zuiden iets meer dan in de rest van het land. Maar een overwinning zou sowieso mooi zijn, want ik denk dat de motorcross in Nederland nog wel wat aandacht kan gebruiken."

Jeffrey: "Haha, ja, we zijn eigenlijk Team Brabant. We wonen nog geen halfuur van elkaar. Maar of we winnen voor mezelf, het team, Nederland of Brabant: het maakt me geen donder uit. Als we maar proberen te winnen."

Roan: "Precies. Maar als het een overwinning wordt, wordt het ook een Brabantse. We gaan proberen het land dit weekend zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en hopelijk te winnen."

In 2019 won Nederland met ook alleen maar Brabantse rijders het laatste WK motorcross voor landenteams. We maakten toen deze reportage.

