Jongens op scooter mishandelen en beroven jongen (16) in Oss

De politie zoekt drie jongens die afgelopen weekend een 16-jarige jongen uit Nistelrode hebben mishandelden en beroofd. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Nieuwe Hescheweg in Oss.

Toen het slachtoffer en de twee meisjes bij de rotonde kwamen, stopte de scooter en hielden de drie jongens ze tegen. Ze vielen de 16-jarige jongen aan en gingen er met zijn telefoon vandoor. Het slachtoffer hield er een pijnlijke elleboog en knie aan over.

Politie zoekt informatie

De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of meer informatie hebben over de daders. Het gaat om drie jongens van tussen de 15 en 18 jaar oud. Ze droegen vermoedelijk een trainingspak en reden met zijn drieën op een wat oudere scooter.