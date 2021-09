Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Knuffelberen op de A2 door gekantelde aanhanger

Op de A2 bij Maarheeze is woensdagmiddag een aanhanger met onder meer knuffels gekanteld. De aanhanger was onderweg naar Weert, waar het komend weekend kermis is, en vervoerde een kermisspel. De brandweer heeft de knuffels opgeraapt.

Ron Vorstermans Geschreven door

Vermoedelijk begon de aanhanger tijdens het rijden te slingeren en kreeg de bestuurder de aanhanger niet meer onder controle. Tal van knuffels en onderdelen van de kermisattractie belandden op het wegdek.

Auto liep schade op

De auto kwam in de vangrail terecht en liep schade op. De drie inzittenden kwamen met de schrik vrij. De snelweg moest enige tijd in zuidelijke rijrichting worden afgesloten, maar is inmiddels weer open.

Foto: SQ Vision vergroot

Foto: SQ Vision vergroot

Foto: SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.