Vincent baalt dat Doe Maar-tournee niet doorgaat: 'Het dringt nu pas door'

De tickets waren binnen en de kinderen zouden ook meegaan, maar toen kwam woensdag geheel onverwachts het nieuws dat de afscheidstournee van Doe Maar dit najaar niet doorgaat. Vincent Hendrixen uit Eindhoven, fan van het eerste uur, heeft het er moeilijk mee. "Doe Maar is een rode draad door mijn leven", zei hij bij Brabant Vandaag.

Concertorganisator MOJO maakte woensdag bekend dat de tournee niet doorgaat, omdat frontman Henny Vrienten ziek is. Vincent zou er op 22 oktober voor de achtste keer bij zijn, in 013. "Voor mijn kinderen zou het pas de tweede keer worden, dat ze Doe Maar zouden zien. Die vinden het nog veel erger dan ik."

Gevraagd wat Doe Maar voor hem betekent, krijgt Vincent het even te kwaad. Hij zag ze zelf voor het eerst in 1984 optreden in Eindhoven en was verkocht. "Welke emotie je ook hebt, die nummers van Doe Maar sloegen altijd wel aan", legt hij uit. "Die hadden altijd wel een betekenis van wat op dat moment door je heen ging. Soms sprong je door het huis van blijdschap en de andere keer zit je op de bank met tranen in je ogen."