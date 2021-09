1/4 BMW en Audi lopen flinke schade op na botsing in Herpen

Een Audi en een BMW M3 zijn woensdagavond rond negen uur op elkaar gebotst op de Berghemseweg in Herpen. De dure auto's hebben flink wat schade opgelopen en zijn afgevoerd door bergers.

Bij de botsing is niemand gewond geraakt. Een bestuurder werd nagekeken bij de ambulance, maar uiteindelijk hoefde niemand naar het ziekenhuis.

De weg tussen Herpen en Berghem was na het ongeluk een tijdje dicht. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk is gebeurd.