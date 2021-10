Jürgen vindt zeer bijzondere foto's uit de oorlog

1/2 De Markt in Asten in 1944.

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is nog niet helemaal geschreven. Ruim 77 jaar na de bevrijding zijn nieuwe foto's opgedoken van de strijd in de Peel.

De verrassende vondst is te danken aan Jürgen Beekers, afkomstig uit Neerkant. Zijn familie woonde in buurtschap De Heitrak, waar thuis joden, onderduikers en Amerikaanse militairen verscholen zaten. Het huis van de familie kwam middenin de frontlinie te liggen, toen Duitse troepen in 1944 een tegenoffensief inzetten richting Asten en Liessel.

Brits legermuseum

De oorlogsverhalen van zijn (groot)ouders kropen onder Jurgens huid. Nog steeds zoekt hij naar nieuwe feiten uit die barre tijd. Met succes. Speurend in het omvangrijke digitale archief van het National Army Museum in Londen, trof hij bij toeval unieke foto's aan van ene majoor Jimmy Sale. De militair was op pad gestuurd om veldgraven te fotograferen, maar tot vreugde van Beekers heeft hij zich niet helemaal aan die missie gehouden.

Sale, behorend tot het Britse Sharpshooters-regiment, legde ook winterse taferelen vast in Asten en omgeving. Historie in zwart en wit met zware tanks, kleumende soldaten en besneeuwde dorpswegen.

Toeval

"Ik was eigenlijk op zoek naar foto's van Neerkant. In dat legerarchief viel niets te vinden. Dus maakte hij het kringetje om te zoeken wat groter. Bij de opdracht 'Asten' trof ik plotseling de serie van Jimmy Sale aan. Heel duidelijke en interessante foto's. Ja leuk, zeker voor de inwoners van Asten. Het voelt voor mij ook een beetje als een persoonlijk succes, hoewel ik natuurlijk liever iets had gevonden over de strijd in Neerkant. Daar is in oktober en november 1944 hard gevochten in de modder. Er zijn over en weer grote verliezen geleden door granaten, kogels en mijnen."

Museum Klok en Peel

Beekers stapte met zijn ontdekking naar het museum Klok & Peel in Asten. Dat gebruikt de beelden nu als aanvulling op de lokale geschiedschrijving.

Dankzij de expositie Death Valley De Peel ter gelegenheid van 75-jarige bevrijding, hadden medewerkers Jeanette Hartjens en Piet Snijders behoorlijk wat kennis opgedaan van oorlogsdocumentatie. "Ik heb voor die tentoonstelling heel wat archiefmateriaal bekeken, maar de foto's van Jurgen had ik niet eerder gezien", vertelt Snijders. "Ze zijn heel bijzonder. Jammer genoeg was onze expositie voorbij, dus zochten we een andere manier om ze met het publiek te delen. Ze zijn moeite waard."

Beeldrechten

Met hulp van het museum was het Peelbelang bereid om de foto's te publiceren. Het lokale weekblad had alleen niet voldoende geld geld in kas vanwege de coronacrisis. Beekers' werkgever, een plaatselijke installatiebedrijf, sprong bij en betaalde de helft van een paar honderd pond voor de beeldrechten. De foto's kwamen zo alsnog voor heel Asten bovendrijven na 77 jaar.