Bestelbusje vol grondstoffen voor harddrugs: straatwaarde 300.000 euro

In een bestelbusje in Bergen op Zoom is vierhonderd kilo aan grondstoffen voor de productie van synthetische drugs gevonden. Daarmee kan amfetaminepasta worden gemaakt. De straatwaarde van de grondstoffen wordt geschat op ongeveer 300.000 euro.

Het bestelbusje werd eruit gepikt tijdens een controle op de Olympialaan afgelopen woensdagochtend. De Koninklijke Marechaussee en de politie vonden toen de grondstoffen.

De bestuurder, een 27-jarige man uit Eindhoven, is aangehouden. De bestelbus is in beslag genomen en de grondstoffen zijn vernietigd.

De verdachte zit nog vast en wordt donderdag gehoord door rechercheurs

