Fijnfisjenie! In deze steden mogen op 11-11 de carnavalskleren uit de kast

Den Bosch is zeker niet de enige plek waar fervente carnavalsvierders zich op 11-11 eindelijk weer eens in hun mooiste pekske kunnen hijsen. Ook andere steden werken aan plannen voor de start van het carnavalsseizoen, zo blijkt uit een inventarisatie van Omroep Brabant.

Lucien Verhoef, voorzitter van de Stichting Kielegat uit Breda, laat weten dat 11-11 op de Grote Markt doorgaat. "Het afgelopen jaar hebben we al laten zien dat we creatief en flexibel genoeg zijn om binnen de beperkingen een heel mooi carnavalsfeest neer te zetten. Op een verantwoorde manier wil de organisatie de stad weer rood en oranje laten kleuren. De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang."

Als de huidige coronamaatregelen in november nog gelden, moeten de Kielegatters naast een carnavalspekske ook een coronapas kunnen laten zien. Op 12 november staat ook nog het Blèèrfêêst op het programma, de verkiezing van het carnavalslied gecombineerd met een Elluf Elluf kwis.

Ook in Roosendaal gaat de 11-11 viering door, zegt voorzitter Jacqo van Gastel van Stichting Carnaval Roosendaal. "Wij vieren het sowieso op beperkte wijze. Aan het begin van de avond komen zo'n twee- tot driehonderd mensen bij elkaar op de Markt om het beeld de Tullepetaon toe te zingen en daarna gaat het verder in schouwburg De Kring met het liedjesfestival. En daarna is het klaar. Er is weleens een enkeling die nog de kroeg in gaat, maar echte drukte verwachten we niet. Heel anders dus dan in Den Bosch, waar de hele binnenstad op z'n kop staat."

"Dit jaar waren er plannen om het groter aan te pakken. Maar door corona zijn die plannen weer de kast in gegaan."

Carnavalsstichting Kruikenstad in Tilburg is er nog niet helemaal uit. ,,Er gaat wel íets gebeuren, maar we zijn nog bezig met het uitwerken van de plannen", zegt Steven van Gils. "We vieren 11-11 altijd zoveel mogelijk buiten, dus dat zal nu niet anders zijn. In deze situatie is dat natuurlijk ook het meest ideaal."

In Eindhoven komen de 11-11 initiatieven altijd van individuele ondernemers. ,,Dit jaar waren er plannen om het groter aan te pakken", zegt Hans Matheeuwsen van de Federatie Eindhovens Carnaval. "Maar door corona zijn die plannen weer de kast in gegaan."

Ïn Bergen op Zoom is de kogel nog niet door de Peperbus. "Geen nieuws", zegt Kees Theunisse van de Stichting Vastenavend. "We hebben goed contact met de gemeente en volgen de ontwikkelingen in Den Bosch."

De stichting is wel al bezig met de voorbereidingen. "Het gaat om de traditionele handelingen, maar ook om de viering in en om de cafés. We verwachten dat we begin oktober de knoop kunnen doorhakken." Er wordt ook al verder gekeken naar carnaval. "Dat is een jubileum, 7x11", zegt Theunisse. "Dus daar zijn we voortvarend mee aan de slag. Met een positieve insteek, al zijn we ervan bewust dat het doorgaan van de plannen heel onzeker is."

Ook Breda kijkt al voorzichtig vooruit. “Natuurlijk blijft het nog steeds onzeker, maar we hebben wel besloten dat we naar een alternatief kijken, mocht de Grote optocht niet plaatsvinden zoals we gewend zijn. We hebben gezien bij het Bloemencorso van Zundert dat daar ook genoeg voorbeelden zijn”, aldus Verhoef.

