Drie kwartier file op A2 bij Eindhoven door ongeluk, verbindingsweg dicht

Door een ongeluk op de A58 bij knooppunt Batadorp is de verbindingsweg naar de A2 richting Den Bosch dicht. Richting Eindhoven, tussen knooppunten Leenderheide en Batadorp staat op de A2 zo'n 11 kilometer file, wat zorgt voor drie kwartier vertraging.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over twaalf. Op foto's van Rijkswaterstaat is te zien dat twee auto's aan de voorkant kapot zijn. Ook een stuk van de vangrails is kapot.